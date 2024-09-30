Держатель автомобильный Breaking C 8, автоматический с БЗУ, 15W
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Код товара: 162908
Производитель: Breaking
1 990₽
23
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- лобовое стекло, вентиляционная решетка
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- присоска
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