Держатель на руль мото/вело Baseus Armor Motorcycle holder
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Код товара: 136912
Производитель: Baseus
1 400₽
16
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- велосипедный держатель
- Место крепления
- на руль
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- защелка
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