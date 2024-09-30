Автодержатель Elago Hexa Aluminium Magnetic Mount
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Код товара: 136892
Производитель: Elago
990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- вентиляционная решетка
- Тип крепления
- зажим
- Совместимые устройства
- смартфон, GPS навигатор
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