Держатель магнитный Breaking CH01 Compact в решетку (Черный)
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Код товара: 125747
Производитель: Breaking
400₽
4
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- держатель
- Место крепления
- вентиляционная решетка
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- магнит
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