Держатель автомобильный Deppa универсальный Crab Mage магнитный на стекло
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Код товара: 112444
Производитель: Deppa
1 200₽
14
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- держатель
- Место крепления
- лобовое стекло
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- клеится
- Совместимые устройства
- смартфон, GPS навигатор
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