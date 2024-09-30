Подставка/держатель Deppa Click Holder силиконовый (Gray)
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Код товара: 112088
Производитель: Deppa
250₽
3
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- держатель
- Место крепления
- универсальное
- Цвет
- серый
- Тип крепления
- клеится
- Совместимые устройства
- смартфон
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