Держатель магнитный Breaking 360' Rotation в решетку (Black)
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31 декабря
31 декабря
300₽
3
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- приборная панель
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- магнит
- Совместимые устройства
- смартфон
- Вращение на 360°
- есть
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