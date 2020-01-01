Бесп. батарея EP-TG928BSRGRU (G928, сер) SAMSUNG (EP-TG928BSRGRU)
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Код товара: 20053
Производитель: Samsung
мало
мало
1 500₽
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Характеристики
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- Ёмкость аккумулятора, мАч
- 3400
- Цвет
- серебристый
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S6 Edge Plus
- Материал
- пластик
- Вес (г)
- 139
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