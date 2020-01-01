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Чехол Lagerfeld для смартфонов Pouch PU Saffiano Choupette Silver (M size)

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Чехол Lagerfeld для смартфонов Pouch PU Saffiano Choupette Silver (M size)
Чехол Lagerfeld для смартфонов Pouch PU Saffiano Choupette Silver (M size)
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Фото товара
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Код товара: 168763
Производитель: Lagerfeld
нет отзывов
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990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Цвет
рисунок, серый
Материал
поликарбонат , полиуретан
Дополнительная информация
Съемный ремешок через плечо
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990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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