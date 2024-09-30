Чехол G-Case Slim Premium для OPPO Reno 5 Lite / A94 (4G), красный
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Код товара: 164060
Производитель: G-Case
950₽
11
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип чехла
- книжка
- Цвет
- красный
- Модель телефона
- OPPO Reno 5 Lite
- Материал
- искусственная кожа
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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