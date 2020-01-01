Накладка G-Case Carbon для Xiaomi Redmi 8A, темно-синяя
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Код товара: 97447
Производитель: G-Case
мало
мало
950₽
47
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Цвет
- синий
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi 8A
- Тип чехла
- накладка
- Защита
- всесторонняя защита устройства
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