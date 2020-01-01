Накладка G-Case Carbon для Xiaomi Redmi 7A, красная
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Код товара: 89267
Производитель: G-Case
мало
мало
700₽
27
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Цвет
- красный
- Материал
- термопластичный полиуретан
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi 7A
- Тип чехла
- накладка
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