Чехол накладка G-Case для Xiaomi 11T Pro черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 168231
Производитель: G-Case
750₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка G-Case Silicone для Xiaomi Redmi Note 10 / 10S черный
750₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка Vespa Microfiber Case для Xiaomi Redmi 9C черный
600₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка Borasco Microfiber Case для Xiaomi Redmi 10 черный
600₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол книжка Borasco для Xiaomi Redmi 10 зеленый
700₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка Borasco для Xiaomi Redmi Note 11 Pro зеленый
600₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка Borasco для Xiaomi Redmi Note 11 Pro красный
600₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- черный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T
- Материал
- силикон
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.