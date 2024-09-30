Накладка G-Case Silicone для Xiaomi Redmi Note 10, черная
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Код товара: 146622
Производитель: G-Case
750₽
9
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- черный
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi Note 10
- Материал
- силикон
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