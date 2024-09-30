Чехол книжка Gresso для Xiaomi Redmi Note 10 черный
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Код товара: 144310
Производитель: Gresso
400₽
4
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип чехла
- книжка
- Цвет
- черный
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi Note 10
- Материал
- полиуретан
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