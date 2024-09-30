Накладка G-Case Carbon для Xiaomi Redmi 9A, темно-синяя
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Код товара: 120903
Производитель: G-Case
950₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- синий
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi 9A
- Материал
- экокожа
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