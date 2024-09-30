Чехол LYAMBDA EUROPA для Xiaomi Redmi Note 9 (LA05-RMN9-BL) Light Grey Strip
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Код товара: 115262
Производитель: Lyambda
-26%
950₽
1 290₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- серый
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi Note 9
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- Чехол Lyambda серии Europa - это тонкий и прочный чехол-накладка, который выполнен из высококачественных материалов: Задняя панель: Текстиль Подложка: Поликарбонат Бортики: Силикон Выполнен из высококачественного текстиля в строгом изысканном стиле. Ткань не вытирается, чехол можно мыть под проточной водой. Прочная подложка из поликарбоната придаёт жёсткость и прочность чехлу. Бортики из мягкого силикона: благодаря им смартфон идеально размещается в чехле, а для кнопок присутствуют специальные тактильные накладки. Бортики чехла немного приподняты, что убережет экран смартфона от царапин. Чехол комплектуется съемным ремешком, который позволяет быстро освободить руки. Благодаря ремешку, Вы точно не уроните свой телефон во время съемки и не потеряете его в людных местах.Чехол совместим для использования функции беспроводной зарядки.
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