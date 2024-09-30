Чехол LYAMBDA TITAN для Xiaomi Redmi Note 9 (LA15-RMN9-BL) Blue
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 114810
Производитель: Lyambda
-33%
1 200₽
1 790₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
33%
Чехол LYAMBDA TITAN для Xiaomi Redmi Note 9 (LA15-RMN9-BR) Brown
1 200₽
1 790₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
33%
Чехол LYAMBDA TITAN для Xiaomi Redmi Note 9 (LA15-RMN9-BK) Black
1 200₽
1 790₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Накладка G-Case Silicone для Xiaomi Poco C55/ Xiaomi redmi 12 C, черная
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол G-Case Slim Premium для Xiaomi Poco C65 (4G) / Redmi 13C (4G), фиолетовый
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол G-Case Slim Premium для Xiaomi Poco C65 (4G) / Redmi 13C (4G), черный
990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- синий
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi Note 9
- Материал
- экокожа
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- Чехол Lyambda серии Titan - это тонкий и прочный чехол-накладка, который выполнен из высококачественных материалов: Задняя панель: Алюминий + экокожа. Подложка: Поликарбонат. Бортики: Силикон. Прочная подложка из поликарбоната придаёт жёсткость и прочность чехлу. Бортики из мягкого силикона: благодаря им смартфон идеально размещается в чехле, а для кнопок присутствуют специальные тактильные накладки. Бортики чехла немного приподняты, что убережет экран смартфона от царапин. Чехол комплектуется съемным ремешком, который позволяет быстро освободить руки. Благодаря ремешку, Вы точно не уроните свой телефон во время съемки и не потеряете его в людных местах.Чехол совместим для использования функции беспроводной зарядки.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.