Чехол LYAMBDA REGUL для Xiaomi Redmi Note 9 (LA06-RMN9-GR) Grey
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Код товара: 114780
Производитель: Lyambda
800₽
990₽
9
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- серый
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi Note 9
- Материал
- экокожа, силикон, текстиль, поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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