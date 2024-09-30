Чехол LYAMBDA REYA для Xiaomi Redmi Note 9 (LA07-RMN9-BL) Blue
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Код товара: 114762
Производитель: Lyambda
-21%
700₽
890₽
8
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- синий
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi Note 9
- Материал
- экокожа, силикон, поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- Чехол Lyambda серии REYA - это тонкий и прочный чехол-накладка, который выполнен из высококачественных материалов: задняя панель: экокожа, подложка: поликарбонат, бортики: силикон. Внешняя часть — экокожа, мягкая фактура которой выполнена в стиле "Джинс-стайл". Прочная подложка из поликарбоната придаёт жёсткость и прочность чехлу. Бортики из мягкого силикона: благодаря им смартфон идеально размещается в чехле, а для кнопок присутствуют специальные тактильные накладки. Бортики чехла немного приподняты, что убережет экран смартфона от царапин. Чехол комплектуется съемным ремешком, который позволяет быстро освободить руки. Благодаря ремешку, Вы точно не уроните свой телефон во время съемки и не потеряете его в людных местах. Чехол совместим для использования функции беспроводной зарядки.
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