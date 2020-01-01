Накладка силиконовая Vespa для Xiaomi Redmi 8A (Black)
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Код товара: 105954
Производитель: Vespa
мало
мало
300₽
15
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Материал
- силикон
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi 8A
- Тип чехла
- накладка
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