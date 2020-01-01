Накладка силиконовая Vespa для Samsung Galaxy J3 (2017) (Clear)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 96162
Производитель: Vespa
мало
мало
200₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- прозрачный
- Материал
- силикон
- Модель телефона
- Samsung Galaxy J3 (2017)
- Тип чехла
- накладка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Накладка силиконовая Vespa для Samsung Galaxy J8 (2018) (Clear)
200₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка Deppa для Samsung Galaxy M31s прозрачный
200₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.