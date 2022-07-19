Накладка силиконовая Soft-Touch CaseGuru 0.5mm для Samsung Galaxy A8 Plus Black
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Код товара: 94626
Производитель: CaseGuru
мало
мало
450₽
22
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Материал
- силикон
- Модель телефона
- Samsung Galaxy A8 + (2018)
- Тип чехла
- накладка
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
7
79280502273
19 июля 2022
А этот чехол на Самсунг А8+ не подойдёт на обычный А8?
2
0 0
0
05.ru
23.07.2022 16:01:55
Добрый день! Можете написать нам в чат, запросим информацию
Ответить
0 0
Г
Гость 69
30.10.2022 13:23:04
79280502273, Добрый день! Можете написать нам в чат, запросим информацию
0 0
С
Саид
19 июля 2022
А у вас нету чехла на Самсунг А8?
0 0
7
79280502273
19 июля 2022
А этот чехол на Самсунг А8+ не подойдёт на обычный А8?
2
0
0