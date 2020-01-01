Чехол Samsung для Galaxy A50 Gradation Cover фиолетовый
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Код товара: 89233
Производитель: Samsung
31 декабря
31 декабря
1 150₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Цвет
- фиолетовый
- Материал
- термопластичный полиуретан
- Модель телефона
- Samsung Galaxy A50
- Тип чехла
- накладка
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