в рассрочку
Чехол накладка для Samsung Galaxy S22+ черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 189311
Производитель: Прочее
-40%
3 900₽
6 500₽
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
сегодня
Нашли дешевле?
Похожие товары
Чехол книжка Samsung Smart View Wallet Cover для Samsung Galaxy S23 розовый
3 990₽
28%
Чехол накладка UAG для Samsung Galaxy Z Flip 4 черный
4 000₽
5 500₽
25%
Чехол накладка UAG для Samsung Galaxy S23 черный
3 790₽
5 000₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка VLP Kevlar Case для Samsung Galaxy Z Flip 5 черный
4 300₽
Чехол накладка Samsung для Samsung Galaxy Z Fold 5 голубой
3 990₽
Чехол накладка Samsung для Samsung Galaxy Z Flip 5 коричневый
4 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S22 Plus
- Цвет
- черный
- Тип чехла
- накладка
- Материал
- арамид
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.