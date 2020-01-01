Чехол накладка Deppa для Samsung Galaxy A72 синий
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Код товара: 169936
Производитель: Deppa
500₽
6
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Цвет
- синий
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Samsung Galaxy A72
- Материал
- термопластичный полиуретан
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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