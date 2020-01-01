Чехол накладка Deppa для Samsung Galaxy S21+ синий
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Код товара: 169863
Производитель: Deppa
900₽
10
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Чехол накладка G-Case Carbon для Samsung Galaxy S21+ черный
950₽
Характеристики
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- Цвет
- синий
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S21 Plus
- Материал
- силикон, поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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