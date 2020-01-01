Чехол накладка Deppa для Samsung Galaxy S21+ прозрачный
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Код товара: 169675
Производитель: Deppa
700₽
8
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- прозрачный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S21 Plus
- Материал
- поликарбонат , термопластичный полиуретан
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