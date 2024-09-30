Накладка Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, черный, картон, Deppa
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Код товара: 168112
Производитель: Deppa
900₽
10
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S21 Plus
- Материал
- силикон, поликарбонат
- Дополнительная информация
- Подкладка из бархатистой микрофибры
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