Чехол накладка Samsung для Samsung Galaxy A22 прозрачный
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Код товара: 152728
Производитель: Samsung
700₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- прозрачный
- Модель телефона
- Samsung Galaxy A22
- Материал
- термопластичный полиуретан
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