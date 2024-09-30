Чехол накладка Lagerfeld для Samsung Galaxy S21 Ultra белый
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Код товара: 146591
Производитель: Lagerfeld
1 450₽
17
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- белый
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Материал
- поликарбонат , термополиуретан
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