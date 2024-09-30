Чехол Uniq для Galaxy S21+ Journa Heritage Blue
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Код товара: 146215
Производитель: Uniq
1 250₽
15
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип чехла
- книжка
- Цвет
- синий
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S21 Plus
- Материал
- пластик, искусственная кожа
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