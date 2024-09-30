Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S21+ Leather Cover коричневый (EF-VG996LAEGRU)
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Код товара: 131028
Производитель: Samsung
2 500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- коричневый
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S21 Plus
- Материал
- кожа
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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