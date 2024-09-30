Накладка Deppa Gel Color для Samsung Note 20 (Черный)
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290₽
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- черный
- Модель телефона
- Samsung Galaxy Note 20
- Материал
- термопластичный полиуретан
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
Отзывы 1
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Г
Г
Гость 994705014
19 февраля 2024
Г
Гость 994705014
19 февраля 2024
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