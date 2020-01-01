Чехол (флип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S20+ Smart Clear View Cover белый (EF-ZG985CWEGRU)
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Код товара: 100567
Производитель: Samsung
мало
мало
1 230₽
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Материал
- поликарбонат
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S20+
- Тип чехла
- книжка
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