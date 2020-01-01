Чехол (флип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S20+ Smart LED View Cover розовый (EF-NG985PPEGRU)
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Код товара: 100553
Производитель: Samsung
мало
мало
1 420₽
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Характеристики
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- Цвет
- розовый
- Материал
- полиуретан
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S20+
- Тип чехла
- накладка
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