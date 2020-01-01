Чехол (флип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A51 S View Wallet Cover белый (EF-EA515PWEGRU)
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Код товара: 100137
Производитель: Samsung
31 декабря
31 декабря
2 200₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Материал
- полиуретан
- Модель телефона
- Samsung Galaxy A51S
- Тип чехла
- книжка
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