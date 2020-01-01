Задняя накладка Borofone Ice series phone case for iPhone11 Pro Max(BI4) transparent
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Код товара: 98997
Производитель: Borofone
31 декабря
31 декабря
150₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
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3 дня
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Модель телефона
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Тип чехла
- накладка
- Защита
- всесторонняя защита устройства
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