Чехол Ferrari для iPhone 11 Pro On-Track Silicone case Hard Red
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Код товара: 97561
Производитель: Ferrari
31 декабря
31 декабря
1 300₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Цвет
- красный
- Материал
- силикон
- Модель телефона
- Apple iPhone 11 Pro
- Тип чехла
- накладка
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