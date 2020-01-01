Чехол Mercedes для iPhone XS Max New Organic I Hard Leather Blue
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Код товара: 97543
Производитель: Mercedes
31 декабря
31 декабря
1 500₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Цвет
- синий
- Материал
- кожа
- Модель телефона
- Apple iPhone XS Max
- Тип чехла
- накладка
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