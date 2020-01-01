Задняя накладка iPhone 11 6.5 Nillkin силикон черная
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Код товара: 93248
Производитель: Nillkin
31 декабря
31 декабря
390₽
19
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Материал
- пластик
- Модель телефона
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Тип чехла
- накладка
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