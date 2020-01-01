Задняя накладка Baseus Simplicity Series(dust-free)For iP 5.8寸(2018) Transparent Black
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 93188
Производитель: Baseus
6 января
6 января
300₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
9 дней
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- черный
- Материал
- полиуретан
- Модель телефона
- Apple iPhone XS
- Тип чехла
- накладка
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Накладка Deppa Gel Plus Case для iPhone 7 Plus (Black)
300₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Накладка силиконовая Breaking для iPhone X/XS (Прозрачный)
250₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Накладка силиконовая Breaking для iPhone 11 (Черный)
300₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка Vespa iPhone 7/8 для Apple iPhone 8 прозрачный
300₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Накладка силиконовая Breaking для iPhone 11 Pro (Прозрачный)
250₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чехол накладка Breaking iPhone 11 Pro Max для Apple iPhone 11 Pro Max прозрачный
250₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.