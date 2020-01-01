Накладка силиконовая Original Silicone Case для iPhone X/ XS
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Код товара: 91257
Производитель: Прочее
6 января
6 января
600₽
24
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Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
9 дней
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Цвет
- желтый
- Материал
- силикон
- Модель телефона
- Apple iPhone XS, Apple iPhone X
- Тип чехла
- накладка
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