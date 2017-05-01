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Чехол накладка Native Union для Apple iPhone 13 черный
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Код товара: 184779
Производитель: Native Union
3 600₽
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Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone 13
- Цвет
- черный
- Тип чехла
- накладка
- Материал
- термопластичный полиуретан
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- MagSafe
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