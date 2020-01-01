Чехол накладка Breaking для Apple iPhone 11 Pro черный
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Код товара: 176180
Производитель: Breaking
-60%
200₽
500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 11 Pro
- Материал
- силикон
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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