Чехол накладка Breaking для Apple iPhone 12 mini черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 170568
Производитель: Breaking
490₽
590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Чехол накладка Lagerfeld Fun Choupette для Apple iPhone XR прозрачный
490₽
49%
Крышка Apple iPhone 11 Pro 5.8 Polo Ravel красная
490₽
950₽
25%
Чехол Guess для iPhone 11 Pro California Hard PC/TPU Gradient Pink
490₽
650₽
49%
Чехол накладка Santa Barbara Ravel для Apple iPhone 11 Pro Max красный
490₽
950₽
Чехол накладка Breaking для Apple iPhone 11 прозрачный
400₽
62%
Чехол книжка Lagerfeld Leather Iconik Karl Booktype для Apple iPhone 11 Pro черный
490₽
1 270₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- черный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 12 mini
- Материал
- силикон
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.