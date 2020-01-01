Чехол накладка Pump Silicone Minimalistic Case для Apple iPhone 12 mini бежевый
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Код товара: 169772
Производитель: Pump
100₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Цвет
- бежевый
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 12 mini
- Материал
- силикон
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