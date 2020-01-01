Чехол накладка Lagerfeld Choupette Fun для Apple iPhone 13 mini прозрачный
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Код товара: 168925
Производитель: Lagerfeld
1 300₽
15
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В магазинах:
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Характеристики
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- Цвет
- прозрачный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 mini
- Материал
- поликарбонат , термополиуретан
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