Чехол накладка Uniq Heldro +Band для Apple iPhone 13 Pro прозрачный
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Код товара: 168739
Производитель: Uniq
1 500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- прозрачный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro
- Материал
- поликарбонат , термополиуретан
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- Ремешок на запястье
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