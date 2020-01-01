Чехол накладка Uniq LINO для Apple iPhone 13 Pro синий
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 168733
Производитель: Uniq
1 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
71%
Чехол накладка MagSafe Silicone Case with MagSafe для Apple iPhone 12 Pro Max оранжевый
1 490₽
4 990₽
71%
Чехол накладка MagSafe Silicone Case with MagSafe для Apple iPhone 12 Pro Max оранжевый
1 490₽
4 990₽
Чехол накладка Uniq LifePro Xtreme Anti-microbial Clear для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачный
1 290₽
Чехол накладка VLP для Apple iPhone 13 Pro Max красный
1 000₽
Чехол накладка MagSafe для Apple iPhone 13 mini бордовый
1 400₽
Чехол накладка uBear для Apple iPhone 13 Pro Max красный
1 100₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- синий
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro
- Материал
- силикон, поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- Микрофибра
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.